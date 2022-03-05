فنلندا: سنشتري أنظمة دفاع جوي من إسرائيل

وزارة الدفاع الفنلندية قررت شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية مساء اليوم السبت، أنها قررت شراء أنظمة دفاع جوي من إسرائيل. وقررت فنلندا، التي ليست عضوًا في "الناتو" ولكنها تشترك في حدود طويلة مع روسيا، مؤخرًا زيادة إنفاقها الدفاعي وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة وبالتالي إسرائيل، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس الفنلندي سولي نينيستا اليوم، إنه وافق على تكثيف التعاون الأمني بين بلاده والولايات المتحدة واسرائيل. بعد لقائه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، واضاف نينيستا ان "فنلندا تستوفي معايير الانضمام إلى الناتو".

تجري هذه المحادثات على خلفية التوترات المتزايدة في أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

لم ترغب فنلندا حقًا في جذب هذا الاهتمام أثناء الحرب في أوروبا الشرقية، ولكن هذا حدث بالفعل في نهاية هذا الأسبوع اذ تم تحذيرها من قبل روسيا من عواقب "عسكرية وسياسية خطيرة" إذا اختارت الدولة الاسكندنافية الانضمام إلى الناتو.

وتم تسليط الضوء عليها عندما شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على أن مثل هذه الخطوة قد تكون لها "عواقب وخيمة". وفي وقت سابق، قالت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، إن المناقشة في فنلندا بشأن عضوية الناتو "تغيرت" بعد بدء الحرب في أوكرانيا.