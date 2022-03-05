رئيس الوزراء الاسرائيلي بحاول الاتصال مع الرئيس الأوكراني بعد لقاءه مع بوتين وزيلينسكي يرفض المكالمة

بينيت يسافر من روسيا إلى ألمانيا للقاء المستشار الألماني

رئيس الوزراء بينيت حاول مؤخرًا الاتصال بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الأخير رفض المكالمة. هذا ما قاله مسؤولون لـ "ويك إند نيوز" الليلة (السبت).

وفقًا للمصادر نفسها، كان الرئيس زيلينسكي يعلم منذ البارحة أن رئيس الوزراء بينيت سيتوجه إلى الكرملين للقاء الرئيس الروسي. كان هذا اللقاء بتشجيع أمريكي وليس بمبادرة أوكرانية، وهذا يضاف إلى الانتقادات الشديدة من أوكرانيا للسياسة التي تنتهجها إسرائيل تجاه الحرب.

وفي سياق متصل توجه رئيس الوزراء نفتالي بينيت الليلة (السبت) من موسكو إلى برلين للقاء المستشار الألماني أولاف شولتز. هذا، بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناولت النزاع في أوكرانيا، حسبما أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء.

وقال المتحدث في بيان إن "رئيس الوزراء نفتالي بينيت في طريقه من موسكو إلى برلين حيث سيلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس".