سيزور الرئيس وعقيلته ميخال مدينتي أنقرة واسطنبول بعد دعوة من الرئيس التركي أردوغان

أعلن بيت الرئيس الإسرائيلي الليلة (السبت) أن الرئيس يتسحاق هرتسوغ وعقيلته ميخال سيتوجها في زيارة لدولة تركيا يوم الأربعاء المقبل. وهذا بعد ان تلقى الرئيس هرتسوغ دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة أنقرة واسطنبول.

سيكون الرئيس هرتسوغ أول زعيم إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2008. وكانت آخر زيارة قام بها رئيس إسرائيلي إلى تركيا في عام 2007.

وسيناقش القادة خلال الزيارة، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ومكاتبهم، مختلف القضايا الثنائية، بما في ذلك العلاقات بين البلدين وإمكانية زيادة التعاون في مختلف القضايا بين الدول والشعوب.

قبل حوالي ثلاثة أسابيع، زار وفد تركي رفيع المستوى إسرائيل ، والتقى مع مدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز، والمدير العام الرئاسي إيال شويكي وموظفيهم. وضم الوفد التركي كبير مستشاري الرئيس التركي إبراهيم كلاين ونائب وزير الخارجية التركي السادات أونال.