البيت الابيض:"نتقدم نحو التوقيع على اتفاق نووي"

يأتي الاعلان بعد اجتماع بين وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد مع نظيره الامريكي بلينكن في لاتفيا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي مساء اليوم أن الاتصالات مع ايران لاستئناف الاتفاق النووي عام 2015 مستمرة وإنه تم مؤخرا تسجيل تقدم، في الوقت نفسه قالت إن هناك "بعض المكونات الهامة" التي لم يتم إغلاقها بعد وتعيق التوقيع.

جاءت تصريحات ساكي بعد ساعات من الاجتماع في لاتفيا بين وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد مع وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن، وقالوا في بيان مشترك إن "إسرائيل تواصل جهودها لمنع ايران بأن تتحول إلى دولة نووية".

وأضاف وزير الخارجية الاسرائيلي :"الاتفاق النووي الذي سيوقع في فيينا سيئ وليس فعال، إسرائيل غير ملتزمة بعد، وتحافظ بحقها بحرية العمل بكل طريقة ضد البرنامج النووي الايراني".

من جانبه شكر بلينكن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت على جهود الوساطة التي بذلها بالملف الاوكراني وقال إن الولايات المتحدة "تقدر الجهود" التي تقوم بها إسرائيل سوية مع شركائها لوقف الحرب في أوكرانيا، وحول الاتفاق النووي قال :"نحن ملتزمون بمبدأ أنه محظور على ايران الحصول على سلاح نووي".