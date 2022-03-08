حصيلة ضحايا كورونا حول العالم تتجاوز الستة ملايين

تسجل هذه العلامة الفارقة مع استمرار انخفاض عدد الإصابات والوفيات في معظم مناطق العالم، باستثناء آسيا

توفي أكثر من ستة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة كورونا منذ تفشيها، وفقًا لإحصاء من مصادر رسمية جمعتها وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء. وأحصت وكالة فرانس برس في الساعة 0900 بتوقيت غرينتش ما مجموعه 6001.585 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وتسجل هذه العلامة الفارقة مع استمرار انخفاض عدد الإصابات والوفيات في معظم مناطق العالم، باستثناء آسيا، حيث تعاني هونغ كونغ من تفشي الوباء بأسوأ حالاته على الإطلاق، وكذلك في أوقيانوسيا، حيث سجلت نيوزيلندا قفزة في عدد الحالات.

وانخفض متوسط الوفيات اليومية العالمية على مدار الأيام السبعة الماضية إلى 7170 ، بانخفاض 18 في المائة في أسبوع، وهو ما يواصل الاتجاه الذي شوهد منذ ذروة موجة أوميكرون في منتصف شباط/ فبراير على الرغم من تخفيف العديد من البلدان للقيود.

وسجلت الولايات المتحدة 960311 حالة وفاة بفيروس كورونا ، تليها البرازيل بـ 652341 ثم الهند بـ515102.

وبينما يتعلم الكثير من البلدان كيفية التعايش مع الوباء، تظل الصين ملتزمة بالقضاء عليه وقد أصدرت تعليمات إلى هونغ كونغ باتباع نهج عدم التسامح مطلقًا.

وأطلقت هونغ كونغ خططًا مثيرة للجدل لاختبار 7.4 مليون مقيم وبناء شبكة من معسكرات العزل. وتضاعف عدد الإصابات الأسبوعية في المدينة خلال أسبوع إلى 290،987 بينما زاد عدد الوفيات بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 1543.

تستند حصيلة وكالة فرانس برس إلى وفيات كورونا التي أبلغت عنها السلطات الصحية الوطنية، فيما تعتقد منظمة الصحة العالمية أن الرقم الحقيقي يمكن أن يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.