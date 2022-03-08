نائبة وزير الخارجية الأمريكي تصل للمغرب بأجندة تشمل قضايا إقليمية واستراتيجية

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن شيرمان ستزور خلال جولتها مدينتي الرباط والدار البيضاء في المغرب

استقبل وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، في زيارة ستعرف مباحثات حول قضايا إقليمية والحوار الاستراتيجي بين البلدين.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان سابق، أن شيرمان ستزور خلال جولتها مدينتي إسطنبول وأنقرة في تركيا، والعاصمة الإسبانية مدريد ومدينتي الرباط والدار البيضاء في المغرب، والجزائر العاصمة، والعاصمة المصرية القاهرة, مضيفة ستقود، في الرباط، الوفد الأمريكي في الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب حول القضايا السياسية الإقليمية، حسب موقع العالم الإخباري.

وأكدت الخارجية الأمريكية بأنها ستلتقي وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ومسؤولين حكوميين آخرين، كما يرتقب أن تلقي خطابا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وتلتقي سيدات أعمال وشباب مغاربة.

يشار أنه من المرتقب أن تتوجه شيرمان إلى العاصمة الجزائرية خلال الفترة بين 9 و10 من مارس/آذار، حيث أفاد البيان بأنها ستلتقي بالرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية.