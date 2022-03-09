الجزائر: المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب يتبنى 1و2 نوفمبر المقبل موعدا للقمة العربية

تحتضن الجزائر القمة العربية يومي 1و2 من نوفمبر 2022 تزامنا مع الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية"

ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، مساء اليوم الأربهعاء،ـأن الاجتماع الـ157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وافق على مقترح جزائري بعقد القمة العربية يومي 1 و2 نوفمبر/تشرين الثاني القادم بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية: تبنى اليوم وزراء الخارجية العرب المجتمعون بالقاهرة في إطار الدورة العادية للمجلس الوزاري، قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والذي تم ترسيمه يومي الفاتح والثاني من نوفمبر 2022 تزامنا مع الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية"

وأضاف البيان: "قد قدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال هذا الدورة عرضا حول أهم نتائج المشاورات التي قادها رئيس الجمهورية مع أشقائه العرب بطريقة مباشرة أو عبر مبعوثه الخاص"، مؤكدا "على رمزية الموعد الذي اختاره لانعقاد القمة باعتباره تاريخا جامعا كرس التفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية وما يحمله من دلالات هامة حول تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك في سبيل التحرر وامتلاك مقومات تقرير مصيرها الموحد، خاصة في خضم التحديات المتزايدة التي تفرضها التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية"