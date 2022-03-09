انتخاب السعودية رئيسًا للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للمنظمة وعضو منتخب في المجلس التنفيذي منذ تأسيسها عام 1997.

تم الإعلان عن انتخاب المملكة العربية السعودية الأربعاء لرئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المملكة العربية السعودية رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة للفترة 2022 - 2023. وسيتولى رئاسة المجلس التنفيذي سفير السعودية لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير زياد بن معاشي العطية، على ما ذكرت وكالة "واس".

ويعد المجلس التنفيذي الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويعمل على تعزيز تنفيذ الاتفاقية، والامتثال لها على نحو فعال، كما يشرف على أنشطة الأمانة الفنية للمنظمة، وينظر في مشروع ميزانية المنظمة، فضلاً عن تقرير المنظمة، والتقارير الخاصة التي يقدمها لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

وقالت وكالة "واس" أن اختيار المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي للمنظمة، يأتي نظير الإنجازات المستمرة التي حققتها على صعيد العمل في المنظمات الدولية، كما يعكس دورها المحوري وجهودها في هذا المجال.

يذكر أن المملكة العربية السعودية من الدول المؤسسة للمنظمة وعضو منتخب في المجلس التنفيذي منذ تأسيسها عام 1997.