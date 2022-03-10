مجلس النواب الأمريكي يصادق على تمويل بقيمة مليار دولار للقبة الحديدية

كما صادق مجلس النواب الأمريكي على المساعدة العسكرية العادية لإسرائيل والتي بلغت 3.3 مليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي الليلة على قانون موازنة واسع النطاق والذي يتضمن تمويلا بقيمة مليار دولار لتزويد القبة الحديدية الإسرائيلية بالصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية في إسرائيل، وعرض هذا التمويل قبل نصف عام لتمريره في الكونغرس.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على قانون الميزانية خلال الأيام القادمة وبعد التصويت سيصوت الرئيس الأمريكي على القانون وسيتم تحويل الميزانية إلى إسرائيل، إضافة لذلك يشمل القانون أيضا المساعدة العسكرية العادية لإسرائيل والتي تبلغ 3.3 مليار دولار، بالإضافة الى نصف مليار دولار أخرى لتمويل نظام دفاعي من الصواريخ.

وكانت قضية المساعدة الخاصة للقبة الحديدية وضوع نزاع سياسي في الولايات المتحدة، حيث عارضتها مجموعة من النواب الديموقراطيين وتسببوا بتأجيل التصويت عليه عدة أيام، في أعقاب ذلك عطل النائب الجمهوري راند بول المصادقة على التمويل شهر ومنع التصويت عليه في مجلس الشيوخ. حاليا تم ضم المساعدة لمنظومة القبة الحديدية، كباقي بنود المساعدة إلى إسرائيل في إطار قانون ميزانية طارئ حجمها 1.5 ترليون دولار والتي تهدف الى ضمان عمل الحكومة الامريكية الحالية قبل انتهاء الميزانية الأسبوع القادم. وتشمل هذه الميزانية مساعدة لأوكرانيا بقيمة 14 مليار دولار.

ورحب وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس عبر تغريدة :"أود أن أشكر مجلس النواب الأمريكي على المصادقة على حزمة المساعدة الأمنية لإسرائيل. والتي تشمل مليار دولار للقبة الحديدية، بهدف ضمان أمن إسرائيل وتمكيننا من حماية أفضل لمواطنينا، شكر خاص للرئيس بايدن على قيادته ودعمه لأمن إسرائيل الذي لا هوادة فيه".