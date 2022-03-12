تقرير : حوار بين اطراف يمنية في الأردن بمبادرة أمريكية

أضافت الصحيفة، أن "الوزير الامريكي طلب من القوى السياسية اليمنية الاساسية تحضير نفسها لجولات من التفاوض"

أفادت صحيفة رأي اليوم، عن مصادر دبلوماسية غربية مطلعة أن وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن قد طلب من القوى اليمنية المتصارعة والمختلفة فيما بينها اعداد فرق واطقم لتدشين حوار في احد الدول العربية قريبا.

وأضافت الصحيفة، أن "الوزير الامريكي طلب من القوى السياسية اليمنية الاساسية تحضير نفسها لجولات من التفاوض والحوار على اسس من الحياد"، مشيرة أنه "من المرجح ان الجانب السعودي بصورة هذه الترتيبات، ومن المرجح ايضا ان الجانب الإماراتي لديه علم وإطلاع لكن العنصر المستجد في الموضوع هو صعود السيناريو الذي يفترض بان العاصمة الاردنية عمان قد تكون المكان الأنسب لإقامة حوار".

وأكدت الصحيفة أن "دبلوماسيين فسروا إهتمام الوزير بلينكن بالملف اليمني بإعتباره يسبق حالة تحاور على مستوى القيادة بين المملكة العربية السعودية و إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن وباتجاه التحضير لمبادرة سياسية تحاول تفكيك عقد الازمة اليمنية والتي دخلت الى مراحل متقدمة".

ويربط مراقبون على درجة عالية من المعرفة والعلم هذا السيناريو بخصوص إستضافة عمان لحوار يمني بين القوى الداخلية وبين حالة التواصل والاستشعار التي تفاعلت مؤخرا بين القيادتين الاردنية والسعودية وعلى اكثر من جبهة وفي اكثر من مسار.

يشار إلى أن عمان سبق ان احتضنت حوارات يمنية يمنية في اكثر من مفصل في الماضي وتبدو مستعدة للقيام باستضافة مثل هذا الدور مما يؤهلها لعطاء إستضافة أي حوار جديد.