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  • رئيس الحكومة بينيت والرئيس زيلينسكي تحدثا عبر الهاتف حول سبل وقف القتال في أوكرانيا

رئيس الحكومة بينيت والرئيس زيلينسكي تحدثا عبر الهاتف حول سبل وقف القتال في أوكرانيا

i24news

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رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت في مطار بن غوريون قبل انطلاقه في زيارة الى البحرين 14/2/2022
Haim Tzah / GPOرئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت في مطار بن غوريون قبل انطلاقه في زيارة الى البحرين 14/2/2022

المحادثة استمرت أكثر من ساعة وتناولت سبل إنهاء القتال في أوكرانيا وجهود إسرائيل في هذا الصدد

تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت الليلة (السبت) مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمرة السادسة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

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وقال مكتب رئيس الوزراء إن "المحادثة التي استمرت أكثر من ساعة تناولت سبل وقف القتال في أوكرانيا والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا الشأن".

في وقت سابق اليوم، أفادت الأنباء أن زيلينسكي اقترح أن يجري بينيت محادثات بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في إسرائيل، واقترح أن تقدم إسرائيل ضمانات أمنية لأوكرانيا.

في غضون ذلك، تشير التقديرات إلى أن القوات الروسية قريبة جدًا من كييف وتبعد مسافة  24 كيلومترًا من العاصمة.