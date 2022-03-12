رئيس الحكومة بينيت والرئيس زيلينسكي تحدثا عبر الهاتف حول سبل وقف القتال في أوكرانيا

المحادثة استمرت أكثر من ساعة وتناولت سبل إنهاء القتال في أوكرانيا وجهود إسرائيل في هذا الصدد

تحدث رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت الليلة (السبت) مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للمرة السادسة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن "المحادثة التي استمرت أكثر من ساعة تناولت سبل وقف القتال في أوكرانيا والجهود التي تبذلها إسرائيل في هذا الشأن".

في وقت سابق اليوم، أفادت الأنباء أن زيلينسكي اقترح أن يجري بينيت محادثات بشأن وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا في إسرائيل، واقترح أن تقدم إسرائيل ضمانات أمنية لأوكرانيا.

في غضون ذلك، تشير التقديرات إلى أن القوات الروسية قريبة جدًا من كييف وتبعد مسافة 24 كيلومترًا من العاصمة.