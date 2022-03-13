وزير الخارجية القطري يزور موسكو لمناقشة الملف الأوكراني والملف الايراني

جاء هذا بعد مطالبة موسكو بضمانات عدم تأثير العقوبات المفروضة عليها على تعاملها مع ايران

توجه وزير الخارجية القطري اليوم الأحد في زيارة الى العاصمة الروسية موسكو، بغرض إجراء محادثات حول عرقلة روسيا للإتفاق النووي ، إضافة الى النزاع في أوكرانيا، وقال مصدر لفرانس برس إن"الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيجتمع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ومسؤولين كبار آخرين اليوم الاثنين".

وجاءت الزيارة بعد ساعات من مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن والايراني حسين أمير اللهيان حول مطالب روسيا الجديدة حول المحادثات الايرانية التي قاموت روسيا بربطها مع العقوبات المفروضة عليها إثر غزوها لأوكرانيا.

وأعلنت الخارجية الأميركية ، في بيان، أن بلينكن بحث مع نظيره القطري "الحرب الروسية غير المبررة على أوكرانيا"، وأوضحت أن الوزيرين "أكدا دعمهما للشعب الأوكراني". كما شكر وزير الخارجية الأميركي نظيره القطري على إستعداد الدوحة الثابت للمساعدة في تأمين العبور الآمن للأشخاص المعرضين للخطر من أفغانستان.

وتوقفت المباحثات النووية بين ايران والدول العظمى والتي استأنفت مؤخرا، بعد مطالبة روسيا ضمانات بأن العقوبات التي فرضت عليها بعد غزوها أوكرانيا لن تضر بتعاملها مع ايران.

وتكثف قطر جهودها لتشجيع الولايات المتحدة وإيران على المضي قدما في التوصل إلى اتفاق جديد. وأوضح المصدر لفرانس برس أن قطر لا تتوسط في النزاع الأوكراني لكنها مستعدة للقيام بذلك إذا طُلب منها.ودعا وزير الخارجية القطري في بيان روسيا وأوكرانيا إلى ممارسة "ضبط النفس".