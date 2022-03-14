ألمانيا تعتزم شراء ما يصل إلى 35 مقاتلة أميركية من طراز "اف 35"

كانت الحكومة الحالية قد اتفقت على تغيير أسطول طائرات تورنادو في اتفاق الائتلاف الذي تم وضعه بعد الانتخابات

قالت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الإثنين، إن ألمانيا قررت تجديد أسطول سلاحها الجوي بشراء عشرات المقاتلات الأميركية من طراز "الشبح" F- 35 جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعتبر طائرة F- 35 أحدث طائرة مقاتلة في العالم. وبسبب شكلها الخاص وطلائها الخارجي يصعب على رادار العدو اكتشافها.

ويبدو أن حكومة برلين أعادت التفكير وتراجعت في مخاوفها السابقة من أن شراء طائرات F- 35 يمكن أن يبطل خططا مشتركة مع فرنسا لصناعة طائرة مقاتلة أوروبية مشتركة "نظام القتال الجوي المستقبلي (FCAS). وفي حالة الطائرة F- 35، تمت الإشارة مؤخرا إلى أن شركاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا يستخدمون الطائرة أيضا وأن "التأثيرات التآزرية" ستكون ممكنة خلال التشغيل.

وكانت الحكومة الحالية قد اتفقت على تغيير أسطول طائرات تورنادو في اتفاق الائتلاف الذي تم وضعه بعد الانتخابات العامة في أيلول/ سبتمبر. وفي ضوء تقارير عن المعدات القديمة والمستنفدة منذ سنوات، فإن الجيش الألماني يقوم حاليا بتحديث معداته.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد فاجأ الجميع الشهر المنصرم في خطاب له أمام البوندستاغ حين أعلن زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي، موضحا أنه سيجعل استثمارات الأمة أعلى من الالتزام الرئيسي البالغ 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجبر الصراع الأوكراني برلين على إعادة التفكير في سياستها الدفاعية.