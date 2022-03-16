جنرال أميركي: "واشنطن تنوي بيع مقاتلات اف-15 إلى مصر"

قائد القيادة المركزية الأميركية، "بالنسبة إلى مصر، أعتقد أن لدينا أنباء جيدة، سنزوّد (مصر) بمقاتلات اف-15"

أكد الجنرال الأميركي فرانك ماكنزي، خلال جلسة استماع في الكونغرس، أمس الثلاثاء، أن بلاده تعتزم بيع مقاتلات متطوّرة من طراز اف-15 لمصر، على الرغم من وجود هواجس لدى واشنطن على صلة بسجل القاهرة على صعيد حقوق الإنسان.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "بالنسبة إلى مصر، أعتقد أن لدينا أنباء جيدة، سنزوّد (مصر) بمقاتلات اف-15"، ولم يعط أي تفاصيل حول الصفقة التي تتطلّب موافقة وزارة الخارجية.

ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس "لا نتحدث عن عمليات تزويد بالأسلحة أو بيع أسلحة إلى أن يتم إبلاغ الكونغرس بها".

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت في كانون الثاني/يناير مواقفتها على صفقتي بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، على الرغم من قلق واشنطن المستمر حول سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وتضمّنت الصفقة الأولى وقيمتها 2,2 مليار دولار بيع مصر 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركوليس" ومعدات أخرى تابعة لها، فيما تضمّنت الصفقة الثانية شراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.

يشار إلى أن الخارجية الأميركية كانت قد علقت في أيلول/سبتمبر الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الانسان في البلاد.

ويذكر أن أعضاء بارزون في الكونغرس يحضون على الامتناع عن عقد صفقات عسكرية مع مصر أو تقديم مساعدات عسكرية لها ما لم تعمد القاهرة إلى تحسين سجّلها على صعيد حقوق الإنسان.