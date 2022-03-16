الإيرانية البريطانية المحتجزة في إيران نازانين زاغاري-راتكليف في طريقها إلى بريطانيا

كتبت صديق على تويتر "نازانين في المطار في طهران وفي طريقها إلى ديارها".

أعلنت النائبة البريطانية توليب صديق، اليوم الأربعاء أن الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري-راتكليف المحتجزة منذ العام 2016 في إيران حيث حكم عليها بتهمة التآمر لقلب النظام خصوصا، في طريقها إلى المملكة المتحدة.

وكتبت صديق نائبة حزب العمال عن دائرة هامستيد وكيلبرن شمال لندن على تويتر "نازانين في المطار في طهران وفي طريقها إلى ديارها".

ومن جانبه أكد المحامي حجة كرماني لرويترز أن معتقلين بريطانيين-إيرانيين وهما موظفة الإغاثة نزانين زغاري-راتكليف والمهندس المتقاعد أنوشه عاشوري يتجهان لمطار طهران استعدادا لمغادرة البلاد.

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قد قالت في وقت سابق من اليوم، إن "بلادها تبحث عن سبل لرد دين قديم قيمته 400 مليون جنيه إسترليني (522 مليون دولار) لإيران"، لكنها أشارت إلى أن الأمر لم يصل بعد لحد التسوية، مؤكدة لمحطة "سكاي نيوز": "لقد جعلنا أمر رد الدين الذي علينا لإيران أولوية ونسعى لسبل لدفعه"، مضيفةً أن "فريقاً بريطانياً مفاوضاً موجود حالياً في إيران لتسوية هذا النزاع".

وفي نفس السياق أفادت هيئة الإذاعة "بي. بي. سي" البريطانية اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أكد أن المحادثات مع إيران للإفراج عن المحتجزة نازنين زاغري راتكليف "تمضي قدماً وتسير إلى الأمام"، مضيفا خلال زيارة لأبوظبي في الإمارات أن "مفاوضات الإفراج عن مزدوجي الجنسية في طهران مستمرة "لفترة طويلة".

يشار إلى أن زاغري راتكليف، التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، قضت خمس سنوات في السجن بعد احتجازها في مطار طهران في أبريل/نيسان 2016.