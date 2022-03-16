الأمم المتحدة تسعى للحصول على 4,3 مليارات دولار لليمن لتجنب المجاعة الجماعية

أكد غريفث أن "نحو 161 ألف شخص سيواجهون قريبا انعداما كارثيا في الأمن الغذائي"

دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث المانحين إلى تخصيص "حوالى 4,3 مليارات دولار" لمساعدة 17,2 مليون شخص في اليمن.

وأكد غريفث أن "نحو 161 ألف شخص سيواجهون قريبا "انعداما كارثيا في الأمن الغذائي ينذر بما يمكن أن يحدث لـ7,1 ملايين شخص أصبحوا على بعد خطوة واحدة فقط عن هذه المرحلة الأخيرة من أزمة إنسانية"، مضيفا أنه "سيحتاج نحو ثلاثة أرباع السكان إلى مساعدات إنسانية في 2022".

وتابع مارتن غريفيث قوله في مؤتمر صحافي "هذه النسبة تجعلنا نقول إن الوضع الإنساني في اليمن من بين الأسوأ في العالم"، مضيفا أن "حوالي ثلث القمح المستخدم في اليمن يأتي من روسيا وأوكرانيا"، مؤكدا أن "أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير ونتوقع قيودا في مجال الإمداد"، مشيرا إلى أن "أسعار المواد الغذائية قد تضاعفت فعليا في اليمن العام الماضي".

وقال غريفيث إن "الوكالات تضطر إلى تقليص أو إيقاف توزيع المساعدات الغذائية وكذلك توفير الخدمات الصحية وغيرها من المساعدات الحيوية"، وأضاف "اليوم نأمل في جمع الأموال اللازمة لتجديد سلسلة الإمدادات الغذائية، ومراكز الإمداد الصحية، وتوفير المأوى للنازحين وإبلاغ اليمنيين بأننا لا ننساهم".

يشار إلى أن مع حرب مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، يواجه أكثر من 23 مليون شخص في اليمن الجوع أو الأمراض ومخاطر أخرى، بزيادة 13 بالمئة عن العدد الذي سجل في 2021، حسب الأمم المتحدة. وتشهد البلاد انهيارا في الخدمات الأساسية والاقتصاد.