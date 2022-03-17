الرئيس الامريكي بايدن يبحث مع نظيره الصينيّ شي جينبينغ الجمعة مسائل منها الحرب في أوكرانيا

المحادثة تأتي بهدف "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية"

سيبحث الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة هاتفية العديد من المسائل، خصوصا الغزو الروسي لأوكرانيا، كما أعلن البيت الأبيض الخميس.

وأوضحت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان أن هذه المحادثة تأتي بهدف "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين الشعبية" مشيرة إلى أن الرئيسين سيناقشان أيضا "المنافسة" بين واشنطن وبكين، بالإضافة إلى العديد من المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وعبّرت الولايات المتحدة في وقت سابق عن "قلقها العميق" إزاء ما سمته "انحياز" بكين الى موسكو، بعد لقاء عقد في روما بين جايك ساليفان مستشار الأمن القومي الأميركي ويانغ جيشي، أعلى مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني للشؤون الدبلوماسية.

وتتعرض الصين لضغوط دبلوماسية كثيفة من الأميركيين والأوروبيين لكي لا تكون طوق النجاة لروسيا التي تواجه العديد من العقوبات منذ اجتياحها أوكرانيا لكن بكين تبدو مترددة في التخلي عن موسكو.

منذ بدء الاجتياح، ترفض الصين إدانة العملية الروسية علنا وأشادت الأسبوع الماضي بصداقة مع روسيا "لا تزال صلبة".