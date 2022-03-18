للمرة الخامسة على التوالي: فنلندا هي الدولة الأكثر سعادة في العالم

يتم تحديد مدى السعادة حسب متوسط ​​العمر المتوقع ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والفساد وثقة الجمهور

وفقًا لتقرير صادر عن إحدى المنظمات الأممية نُشر اليوم (الجمعة)، ان فنلندا هي الدولة التي يُعد سكانها الأسعد في العالم، للعام الخامس على التوالي.

وتشمل البيانات 146 دولة، يتم تحديد المؤشرات حسب متوسط ​​العمر المتوقع ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والفساد وثقة الجمهور والكرم داخل المجتمع.\

انضم للدولة الشمالية في المقام الأول شقيقاتها الاسكندنافية، الدنمارك وأيسلندا، السويد والنروي. وتحتل إسرائيل أيضًا مرتبة عالية وتحتل المرتبة التاسعة. في المقابل، تحتل ألمانيا وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة المرتبة 14 إلى 17 على التوالي.

تم تعديل الترتيب قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن البلدين لا يزالان في ذيل القائمة. تحتل روسيا المرتبة 80، وأوكرانيا منخفضة بشكل خاص في المرتبة 98.

الدولة التي حصلت على لقب أقل سعادة في العالم هي أفغانستان، التي استعادت طالبان السيطرة عليها في العام الماضي.