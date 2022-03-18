بينيت ولابيد في رسالة إلى بايدن: شطب الحرس الثوري من لائحة التنظيمات الإرهابية - إهانة ومحو للواقع

بينيت ولابيد ضد شطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب: "إهانة للضحايا"

وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد رسالة لاذعة مشتركة صباح اليوم الجمعة للرئيس بايدن مفادها ان "الحرس الثوري الإيراني هم حزب الله في لبنان وهم الجهاد الاسلامي في غزة، وهم الحوثيون في اليمن، وهم الميليشيات في العراق ومهم ان لا يتم شطبهم من قائمة الإرهاب".

جاء هذا بعد ان أفادت الأنباء صباح أمس الخميس، أن إدارة بايدن كانت تدرس إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية كجزء من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي

وجاء في البيان المشترك ان "الحرس الثوري يقف وراء الهجمات على المدنيين والجنود الأمريكيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط. إنهم وراء خطط اغتيال كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية. وشارك الحرس الثوري في قتل مئات الآلاف من المدنيين السوريين، ودمروا لبنان، وهم متورطون في قمع قاتل للمدنيين الإيرانيين. إنهم يقتلون اليهود لأنهم يهود، ومسيحيون لأنهم مسيحيون، ومسلمون لأنهم لا يستسلمون لهم".

واضاف البيان "انهم جزء مركزي لا يتجزأ من آلة القمع القاتلة في ايران. ايديهم ملطخة بدماء الالاف من الايرانيين وإن محاولة إلغاء تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية إهانة للضحايا ومحو واقع موثق لا لبس فيه. ونجد صعوبة في تصديق إلغاء تعريف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية مقابل "وعد بعدم إلحاق الأذى بالأمريكيين".

وأضاف بينيت ولابيد أن "الحرب على الإرهاب مهمة كبيرة، ونعتقد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود فارغة من الإرهابيين".