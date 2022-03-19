وزارة الخارجية السعودية تنفي زيارة قريبة لوزير الخارجية الأمريكي

الخارجية السعودية، إنه "لا صحة للتصريح المتداول إعلامياً بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة بالمستقبل"

قامت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بنفي صحة أنباء متداولة بشأن زيارة قريبة يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة، وقالت الوزارة إنه "لا صحة للتصريح المتداول إعلامياً بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة بالمستقبل القريب"، حسب وكالة الأنباء الرسمية (واس) السعودية.

وكان موقع "إكسيوس" الأمريكي قد نقل أمس الجمعة، عن مصادر مختلفة قولها: إن "الخارجية الأمريكية تعمل على تنسيق زيارة لبلينكن إلى الإمارات والسعودية وإسرائيل وفلسطين"، مشيرا إلى أنها ستكون أول زيارة يقوم بها بلينكن كوزير للخارجية إلى السعودية والإمارات.

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وأضاف الموقع إلى أن الزيارة قد تكون بعد قمة قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقدها بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في 24 مارس/آذار الجاري، حسب موقع الخليج أون لاين.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي في 3 من الشهر الجاري، وتطرق الجانبان إلى "بحث العلاقات الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة وسبل دعمها وتعزيزها"، إضافة إلى "تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

يذكر أن العلاقات السعودية الأمريكية تشهد توتراً على خلفية عدة قضايا، من أبرزها رفض المملكة لدعوات واشنطن المتواصلة لزيادة إنتاج النفط بهدف خفض أسعاره التي وصلت لمستويات تاريخية جراء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.