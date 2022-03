وزارة الخارجية السعودية تنفي زيارة قريبة لوزير الخارجية الأمريكي

قامت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بنفي صحة أنباء متداولة بشأن زيارة قريبة يجريها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة، وقالت الوزارة إنه "لا صحة للتصريح المتداول إعلامياً بشأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمملكة بالمستقبل القريب"، حسب وكالة الأنباء الرسمية (واس) السعودية.

وكان موقع "إكسيوس" الأمريكي قد نقل أمس الجمعة، عن مصادر مختلفة قولها: إن "الخارجية الأمريكية تعمل على تنسيق زيارة لبلينكن إلى الإمارات والسعودية وإسرائيل وفلسطين"، مشيرا إلى أنها ستكون أول زيارة يقوم بها بلينكن كوزير للخارجية إلى السعودية والإمارات.