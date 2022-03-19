الولايات المتحدة تصدر قرارا بتعيين "بونييت تالوار"سفيرا فوق العادة ومفوضًا لدى المغرب

جو بايدن يعين كبير مستشاري الخارجية الامريكية بونيت تالوار سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية لدى ‎المغرب

عيّن الرئيس الأمريكيّ جو بايدن اليوم الجمعة، كبير مستشاري الخارجية الامريكية بونيت تالوار سفيرا جديدًا للولايات المتحدة الأمريكية ومفوضا لدى المملكة المغربية.

وأوضح بلاغ للبيت الأبيض أن تالوار شغل مناصب عليا في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية بوزارة الخارجية والبيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي.

ويشغل السفير الأميركي المعين حالياً منصب كبير مستشاري وزارة الخارجية، فيما شغل سابقاً منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، والمساعد الخاص للرئيس، ومدير في مجلس الأمن القومي، وكبير الموظفين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي.

وكان تالوار أحد كبار مستشاري باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، وساهم في فتح محادثات مع إيران قبل الاتفاق النووي. ويحتاج السفير المعين إلى موافقة الكونغرس قبل مباشرة مهامه على رأس السفارة الأميركية بالرباط.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن تالوار كان باحثاً أول في معهد سياسات مجتمع آسيا، وباحثا زائرا في مركز جامعة بنسلفانيا ومستشاراً لمنظمة “إنتر ميديت” غير الحكومية لحل النزاعات، وأستاذا غير مقيم في مركز جامعة جورج تاون للدراسات الأمنية.