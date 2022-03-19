ميقاتي يبحث مع وزير خارجية الكويت جهود إعادة العلاقات الخليجية اللبنانية

تحدث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، عبر الهاتف بوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بهدف بحث العلاقات اللبنانية الكويتية ومساعي الكويت لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى طبيعتها، جاء هذا بحسب بيان نشرته رئاسة الوزراء اللبنانية.

وخلال المحادصة بين الطرفين، أبدى وزير الخارجية الكويتي ارتياحه "للخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتصويب مسار العلاقات بين لبنان ودول الخليج"، متمنياً "أن تتم إعادة الأمور إلى طبيعتها قريبا".

وبحسب وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، شكر ميقاتي دولة الكويت على وقوفها الدائم إلى جانب لبنان ومساندته، مشيداً بالمساعي التي يبذلها وزير خارجية الكويت لإعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى مسارها الصحيح".