الجزائر تستدعي سفيرها لدى مدريد للتشاور حول التصريحات المفاجئة لإسبانيا في ملف الصحراء

السلطات الجزائرية تفاجأت بشدة من التصريحات المفاجئة للسلطات العليا في إسبانيا بشأن قضية الصحراء

استدعت الجزائر، اليوم السبت، سفيرها لدى مدريد فورا للتشاور، بعد التصريحات الأخيرة لإسبانيا بشأن ملف الصحراء، مشيرة إلى أنها "تفاجأت بشدة من التصريحات المفاجئة للسلطات لإسبانية بشأن قضية الصحراء" وأن الجزائر تستغرب بشدة هذا الانقلاب المفاجئ.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، ان قرار استدعاء السفير الجزائري في إسبانيا، جاء بعد تصريحات رسمية إسبانية حول القضية الصحراوية.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد أكد في رسالة وجهها للعاهل المغربي، أمس الجمعة، أن "نحن ندرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب وعلى هذا النحو نعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية بخصوص قضية الصحراء تمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لحل النزاع" ومن جهتها قالت الوزارة في بيان إنها "تثمن عاليا موفق إسبانيا"

ومن جهتهما أصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، والأمانة العامة لجبهة البوليساريو بيانًا بخصوص الموقف الإسباني حول ملف الصحراء.