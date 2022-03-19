قراصنة إيرانيون ينشرون بيانات جديدة لرئيس الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع

الحرب الإلكترونية: أطلق قراصنة إيرانيون بيانات جديدة لرئيس الموساد الإسرائيلي عن طريق حساب وهمي في "تلغرام"

نشرت مجموعة الهاكرز الإيرانية "Open Hands"، اليوم (السبت)، نماذج حسابات ضريبية لرئيس الموساد دافيد بارنياع لعام 2020.

وفي إسرائيل، تشير التقديرات إلى أن النماذج مأخوذة من حساب البريد الإلكتروني لزوجته التي تدير الحسابات، خلال فترة اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بـ Yahoo قبل حوالي ستة أشهر لآلاف من الإسرائيليين.

ومن طرف رئيس الموساد افيد أن هذا ليس اختراقًا للبريد الإلكتروني أو الهاتف الخاص برئيس الموساد نفسه، ولكن فقط مواد من حساب البريد الإلكتروني الخاص بزوجته. ومن المقدر أنه سيتم نشر مواد إضافية في وقت لاحق.

ونشر قراصنة إيرانيون على "تلغرام" هذا الأسبوع مقطع فيديو يظهر صورًا لرئيس الموساد إلى جانب تفاصيله الشخصية وصور لابنته. وتشير التقديرات إلى أن القراصنة اخترقوا هاتفًا قديمًا لزوجة برنياع، وهو ليس قيد الاستخدام، واستخرجوا منه المواد التي تحتوي على صور عائلية وليست مواد أمنية.

ويبدو أن هذه محاولة لإحراج إسرائيل، ورئيس الموساد شخصيًا، على خلفية العملية المنسوبة إلى الموساد في كرمنشاه غربي إيران قبل نحو شهر، والتي دمرت خلالها مئات المسيّرات الإيرانية المهاجمة.