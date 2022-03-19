الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ يسافر إلى فرنسا ويلتقي بالرئيس ماكرون

الرئيس يتسحاق هرتسوغ يسافر هو وزوجته إلى فرنسا غدا الأحد

يسافر الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ غدا الأحد إلى فرنسا، وسيلتقي بنظيره الفرنسيّ إيمانويل ماكرون. وهذا بعد ان دعي الرئيس هرتسوغ للمشاركة في حفل تأبين لمذبحة المدرسة اليهودية "أور هتوراه" في تولوز، في الذكرى العاشرة للحادث.

وسينطلق الرئيس هرتسوغ مع زوجته ميخال إلى بيردينغ في الساعة السادسة صباحًا، ومن المقرر أن يبدأ لقاءه مع ماكرون في الساعة 11:30 صباحًا (توقيت باريس)، حيث سيناقش الطرفان القضايا السياسية. وبعد ذلك سيقّل الرئيس وزوجته مع الرئيس الفرنسي وزوجته على متن طائرة الرئيس الفرنسي إلى تولوز.

سيبدأ الحفل في الساعة 14:00، حيث يضع رئيس إسرائيل ورئيس فرنسا إكليلًا من الزهور عند سفح النصب التذكاري في مدرسة "أور توراه" الابتدائية في تولوز، حيث قُتل مدرس وثلاثة طلاب في عام 2012.

بعد ذلك، سيجتمع الرئيس مع يعقوب ويافا مونسونغو اللذان فقدا ابنتهما ميريام البالغة من العمر 8 سنوات، في الهجوم الإرهابي على مدرسة "أور هتوراه". وسيحضر الاجتماع الرئيسان الفرنسيان السابقان فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي.