فرنسا:هرتسوغ يجتمع مع ماكرون ويشارك بمراسم ذكرى الهجوم على المدرسة اليهودية في تولوز قبل 10 سنوات

الرئيس الاسرائيلي يجتمع مع ماكرون ورؤساء فرنسيين سابقين مع مدير المدرسة اليهودية الذي فقد ابنته في الحادث

أجرى الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اليوم أجتماعا سياسيا اليوم مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وأجري الاجتماع خلال زيارته الى فرنسا التي تخللت عدة محطات من ابرزها المشاركة بمراسم احياء ذكرى الهجوم على المدرسة اليهودية في تولوز قبل عشر سنوات.

وفي مستهل اجتماعهما روى الرئيس هرتسوغ للرئيس الفرنسي عن الحاخام حاييم كانيفسكي الذي توفي قبل يومين عن أهميته للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل كلها، وشكر الرئيس نظيره الفرنسي على استقباله الحار، وشدد على أهمية الزيارة الهامة بمناسبة مرور عشر سنوات على الهجوم في "تولوز".

وشارك هرتسوغ خلال اليوم بمراسم إحياء مرور عشرة أعوام على الهجوم التي استهدفت المدرسة اليهودية "اور هتوراه"في تولوز بمرافقة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث وضع اكليل الزهور على النصب التذكاري للقتلى، وبعدها اجتمع الرؤساء مع طاقم التدريس والطلاب الذين تواجدوا في المدرسة فترة الهجوم.

وبعدها اجتمع ماكرون وهرتسوغ بمرافقة الرؤساء الفرنسيين السابقين نيكولا ساركوزي وفرانسوا اولاند مع مدير مدرسة "اور هتوراة" وزوجته حيث ثكلا ابنتهما ذات الـ8 سنوات في الهجوم على المدرسة.

وقتل في الهجوم الذي استهدف مدرسة "اور هتوراه" ونفذه فرنسي من اصول جزائرية قبل عشر سنوات في 19 آذار/مارس في مدينة تولوز، والذي استهدف مجموعة من الطلاب عند مدخل المدرسة اليهودية، وقتل مدرسة مع ثلاثة طلاب، بالاضافة الى ثلاثة جنود فرنسيين.