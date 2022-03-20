الحكومة الإسبانية تؤكد أنها أبلغت الجزائر مسبقًا بتغيير موقفها بشأن الصحراء

كانت الحكومة الإسبانية قد أكدت للمرة الأولى علنا، الجمعة الماضي دعمها لمشروع الحكم الذاتي المغربي للصحراء،

قالت مصادر حكومية إسبانية، إن "الحكومة الإسبانية أبلغت الحكومة الجزائرية مسبقًا بموقف إسبانيا بشأن الصحراء" مؤكدة "بالنسبة لإسبانيا، الجزائر هي شريك استراتيجي ذات أولوية وموثوق نرغب في الحفاظ على علاقة مميزة معه".

وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت للمرة الأولى علنا، الجمعة الماضي دعمها لمشروع الحكم الذاتي المغربي للصحراء، وهو الأمر الذي أثار غضب الجزائر، في حين أن مدريد كانت دائما تتبنى موقفا محايدا بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وقامت الجزائر التي تعد أحد موردي الغاز الرئيسيين لإسبانيا، أمس السبت بإستذعاء سفيرها في مدريد، ردًا على موقف مدريد الذي وصفته بـ "الانقلاب المفاجئ".

وسيسمح تغيير الموقف الإسباني بتطبيع العلاقات بين إسبانيا والمغرب بعد الخلاف الدبلوماسي الكبير الذي سببه استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا في نيسان/أبريل 2021 لتلقي العلاج من كوفيد-19.