مصدر أمريكي: "إدخال الحرس الثوري على لائحة التنظيمات الإرهابية خطوة خطيرة"

ردود امريكية على مطالب نفتالي بينيت ولابيد بعدم شطب الحرس الثوري من قائمة التنظيمات الارهابيّة

رد مصدر مقرب من الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، على رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الخارجية يائير لابيد، اللذين دعيا البيت الأبيض إلى عدم شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية. وقال المصدر للقناة 13 الاسرائيلية: "ان قرار الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2019 بوضع الحرس الثوري على القائمة كان خطوة خطيرة وقصيرة النظر".

وبحسب المصدر، ان هذه الخطوة أهملت أمن الولايات المتحدة وشراكتها وأن وضع الحرس الثوري على القائمة جعل إيران أكثر عدوانية، مثل مهاجمة السفن في الخليج الفارسي وإطلاق الصواريخ على مواقع النفط السعودية. وأضاف "سنقيّد الحرس الثوري بمئات العقوبات على كبار المسؤولين في إطار الاتفاق النووي".

انتقد بينيت ولالبيد، الإدارة الأمريكية لمحاولتها إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهابيين. وقال الاثنان في بيان مشترك "هذه إهانة للضحايا ومحو واقع موثق له أدلة قاطعة، نحن نجد صعوبة في تصديق هذه الخطوة مقابل وعدهم بعدم إلحاق الأذى بالأمريكيين، نعتقد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن أقرب حلفائها مقابل وعود جوفاء ".

وفي وقت سابق اليوم تحدث رئيس الوزراء عن الموضوع وقال "الحرس الثوري هو أكبر منظمة إرهابية وأكثرها دموية في العالم. على عكس داعش أو المنظمات الأخرى هناك دولة تقف من وراءه" واضاف "نحن قلقون للغاية بشأن نية الولايات المتحدة الاستجابة للمطلب الإيراني الصفيق وإخراج الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، الولايات المتحدة مصممة على توقيع الاتفاقية النووية مع إيران بأي ثمن تقريبًا."