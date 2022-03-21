تقرير: واشنطن زودت السعودية بـأنظمة "باتريوت" لصد هجمات جماعة الحوثي

أكدت وزارة الطاقة السعودية، أمس الأحد، أن "منشآت نفطية في المملكة تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة"

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن واشنطن أرسلت عددا كبيرا من بطاريات أنظمة الدفاع الجوية "باتريوت" إلى السعودية لصد هجمات جماعة الحوثي باليمن.ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أن "إرسال البطاريات جرى الشهر الماضي"، مشيرة إلى أن "تأخر الطلب بسبب بروتوكولات أمنية طويلة".

وأضافت الصحيفة، أن "الرياض لطالما طلبت أنظمة باتريوت من واشنطن، خاصةً ضد هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ التي يشنها الحوثيون"،

وكانت وسائل إعلام أمريكية، قالت في أغسطس/آب المنصرم، إن إدارة الرئيس جو بايدن سحبت عدداً من الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ "باتريوت" من "قاعدة الأمير سلطان الجوية" بالسعودية.

ومن جانب آخر، أكدت وزارة الطاقة السعودية، أمس الأحد، أن "منشآت نفطية في المملكة تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة، وأن إحدى الهجمات تسببت في حريق محدود"، في وقتٍ قال التحالف العربي إنه "يحتفظ بحق الرد بانتظار المباحثات اليمنية اليمنية في الرياض نهاية الشهر".

يشار إلى أن هذا الهجوم هو الأكبر منذ دعوة الحجرف الأطراف اليمنية، الأسبوع الماضي، لعقد حوار لإنهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ 7 سنوات.

ويذكر أن الحوثيون غالبا ما يستهدفون مطارات ومنشآت نفطية في السعودية، أحد أكبر مصدّري النفط في العالم، على خلفية قيادة لسعودية للتحالف العسكري المناهض لهم والداعم للحكومة اليمنية منذ العام 2015.