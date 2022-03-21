الولايات المتحدة: "المجلس العسكري في ميانمار ارتكب إبادة جماعية ضد الروهينغا"

حوالى 850 ألفا من الروهينغا يعيشون في مخيمات في بنغلاديش المجاورة بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين

أعلن مسؤول أميركي، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة اعتبرت أن العنف الذي مارسه الجيش في ميانمار ضد أقلية الروهينغا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خطابًا خلال زيارة سيقوم بها اليوم الاثنين إلى متحف الهولوكوست حيث يُنظّم معرض بعنوان "طريق ميانمار إلى الإبادة الجماعية"،

وكان بلينكن قد أكد في كانون الأول/ديسمبر المنصرم أثناء زيارة لماليزيا أن بلاده تسعى "بشكل نشط جدا لمعرفة ما إذا كانت معاملة الروهينغا يمكن أن تشكل إبادة جماعية"، فيما وصف تقرير وزارة الخارجية الأميركية لعام 2018 الذي أوردته قناة "سي إن إن"، العنف ضد الروهينغا في ولاية راخين في غرب ميانمار بأنه "مفرط ومنتشر على نطاق واسع، ويبدو أنه يهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين من الروهينغا".

ومنذ عام 2017، فرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.يشار أن حوالى 850 ألفا من الروهينغا يعيشون في مخيمات في بنغلاديش المجاورة بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.

و يذكر أنه في حال وصف قانونيا ما حدث في بورما بأنه إبادة جماعية، فقد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيودا على المساعدة الدولية، علاوة على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.