مستشار الأمن القومي الأميركي: الهجمات الحوثية على السعودية تجري بدعم إيراني

جيك سوليفان، "هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية في الـ48 ساعة الماضية مقلقة لواشنطن"

أدانت واشنطن، أمس الأحد، الهجمات الحوثية التي تستهدف البنية التحتية المدنية في السعودية، وجددت تأكيدها أنها تجري بدعم من إيران"طهران تزوّد الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة والتدريب العسكري في انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر شحن الأسلحة إلى اليمن".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن "هجمات الحوثيين على السعودية في الـ48 ساعة الماضية مقلقة لواشنطن"، مؤكدا "أن الهجمات استهدفت محطات تحلية المياه والبنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي"، حسب موقع إيرانترنشنال.

وأضاف جيك سوليفان في بيان أن الحوثيين يشنون هذه "الهجمات بتمكين من إيران التي تزودهم بمكونات الصواريخ والطائرات بدون طيار والتدريب والخبرة"، مشيراً إلى أن ذلك "يمثل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى اليمن".وشدد جيك سوليفان، "سنواصل دعم شركائنا بشكل كامل في الدفاع عن أراضيهم ضد هجمات جماعة الحوثي، وندعو المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذونا".

يشار إلى أن البيان الصادر عن مستشار الأمن القومي الأميركي جاء بعد ساعات من إصدار التحالف العسكري بقيادة السعودية بيانا أمس الأحد جاء فيه: "في وقت متأخر من السبت وصباح الأحد، أطلق الحوثيون صواريخ كروز إيرانية الصنع على محطة لمعالجة المياه في مدينة الشقيق بجازان، وهي منشأة تابعة لشركة أرامكو النفطية في المحافظة".