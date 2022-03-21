تقرير: الشرطة المغربية ستتعاون مع إسرائيل وتسلم المجرمين الإسرائيليين

الشرطة الاسرائيلية توصلت الى اتفاق تعاون مع الشرطة المغربية لتسليم مجرمين يتواجدون على اراضي المغرب

أفادت القناة الاسرائيلية "13" مساء اليوم أن الشرطة الاسرائيلية اتفقت مع الشرطة المغربية على تسليم المجرمين الإسرائيليين الذين يتواجدون على أراضيها.

رغم عدم وجود اتفاق تسليم رسمي بين البلدين نجحت الشرطة الاسرائيلية بالتوصل إلى تعاون مع الشرطة المغربية على خلفية تسخين العلاقات بين البلدين وتوقيع اتفاقيات التطبيع، حيث نجحت الشرطة الاسرائيلية بالتوصل الى اتفاق تعاون بدون اتفاق لتسليم المجرمين مع الشرطة المغربية.

وذكر التقرير أنه نتيجة لذلك، فإنه خلال الايام القريبة القادمة من المتوقع أن نشهد تطورات دراميتكية بكل ما يتعلق بهذا التعاون وأن نرى مجرمين ومطلوبين للتحقيقات يهبطون في إسرائيل.

وعلى صعيد متصل نشرت القناة الاسرائيلية "13" الجمعة انه على ضوء تسخين العلاقات بين اسرائيل وتركيا، والاجتماع بين الرئيسين يتسحاك هرتسوغ ورجب طيب اردوغان، الشرطة الاسرائيلية ستقدم لتركيا قائمة بأسماء مجرمين بغرض تسليمهم، يأتي هذا بعد تسليم تركيا أحد المجرمين الاسبوع الماضي.