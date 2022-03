وزير الخارجية الأمريكي يطالب بوقف هجمات الحوثيين على السعودية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، أمس الإثنين، عن إدانة بلاده للهجمات الحوثية على منشآت مدنية في السعودية، مشددا أن هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف.

وقال بلينكن في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ندين الهجمات التي نفذها الحوثيون المدعومون من إيران على السعودية نهاية الأسبوع وسنواصل تقديم المساعدة للمملكة للدفاع عن أراضيها"، مضيفا "لقد استهدفت هجمات الحوثيين البنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل، هذه هجمات ضد المدنيين، ويجب أن تتوقف"، حسب صحيف الخليج أون لاين.