وزير الخارجية الأمريكي يطالب بوقف هجمات الحوثيين على السعودية

قال بلينكن "لقد استهدفت هجمات الحوثيين البنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل، ويجب أن تتوقف"

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، أمس الإثنين، عن إدانة بلاده للهجمات الحوثية على منشآت مدنية في السعودية، مشددا أن هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف.

وقال بلينكن في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ندين الهجمات التي نفذها الحوثيون المدعومون من إيران على السعودية نهاية الأسبوع وسنواصل تقديم المساعدة للمملكة للدفاع عن أراضيها"، مضيفا "لقد استهدفت هجمات الحوثيين البنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل، هذه هجمات ضد المدنيين، ويجب أن تتوقف"، حسب صحيف الخليج أون لاين.

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يشار إلى أن العلاقات بين واشنطن والرياض تراجعت منذ تولي الرئيس الأمريكي بايدن منصبه؛ بسبب قرار البيت الأبيض إزالة الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية، وعلاقة الرئيس الأمريكي "المتشنجة" بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورغبته في قصرها على نظيره الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويذكر أن السعودية كانت قد رفضت الاستجابة لطلبات أمريكية برفع إنتاجها من النفط، بعد ارتفاع أسعاره في العالم إثر الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.