سفيرة روسيا في إندونيسيا تؤكد أن بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين

قالت السفيرة في مؤتمر صحافي: "ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا"

أكدت سفيرة روسيا في جاكرت، ليودميلا فوروبييفا، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها إندونيسيا في وقت لاحق من هذا العام، وذلك في أعقاب دعوات من بعض الأعضاء لإلغاء عضوية البلاد في المجموعة.

وقالت السفيرة في مؤتمر صحافي: "ليس فقط مجموعة العشرين بل العديد من المنظمات تحاول طرد روسيا.. رد فعل الغرب غير متناسب تماما".

وذكرت مصادر مشاركة في المناقشات، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدرسون ما إذا كان ينبغي لروسيا البقاء ضمن مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد غزوها لأوكرانيا"، مضيفة أن "احتمال رفض دول أخرى في المجموعة، ومنها الصين والهند، أيَّ محاولة لاستبعاد روسيا زاد من احتمال عدم حضور بعض الأعضاء اجتماعات هذا العام".

وتعليقا على دعوات إقصاء روسيا من G20، قالت الصين إنه لا يحق لأي عضو إقصاء عضو آخر.

وتواجه روسيا سيلاً من العقوبات الدولية بقيادة الدول الغربية بهدف عزلها عن الاقتصاد العالمي، بما يشمل على وجه الخصوص استبعادها من نظام (سويفت) المصرفي العالمي وتقييد تعاملات بنكها المركزي.

وفي نفس السياق، قال مصدر كبير في مجموعة السبع: "جرت مناقشات بخصوص ما إذا كان من المناسب أن تكون روسيا جزءاً من مجموعة العشرين... إذا ظلت روسيا عضواً، فستصبح منظمة أقل فائدة".

يذكر أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، كان قد أكد للصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال عمّا إذا كان الرئيس الأميركي جو بايدن سيتحرك لإخراج روسيا من مجموعة العشرين، "نعتقد أنه لا يمكن أن تسير الأمور كعادتها بالنسبة إلى روسيا... في المؤسسات الدولية وفي المجتمع الدولي"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تخطط للتشاور مع حلفائها قبل إصدار أي تصريحات أخرى".