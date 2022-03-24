البحرية الإسرائيلية تجري تدريبات مشتركة مع أعضاء الناتو

كانت إسرائيل قد تخبطت في مسألة المشاركة في هذه التدريبات وذلك على خلفية الأجواء المشحونة بين روسيا والغرب

تجري البحرية الإسرائيلية تدريبات كل عام في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بمشاركة عدد من الأساطيل الأجنبية. وتتميز التدريبات هذا العام بأنها تجري على نطاق أكبر قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة، على ما يفيد موقع يسرائيل هيوم، وبالإضافة إلى إسرائيل وقبرص، انضمت إلى التدريبات كل من الولايات المتحدة وفرنسا واليونان.

وكانت إسرائيل قد تخبطت في مسألة المشاركة في هذه التدريبات وذلك على خلفية الأجواء المشحونة بين روسيا والغرب على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا وبشكل خاص، الناتو. وخشي المسؤولون في إسرائيل من أن تفسر مشاركة إسرائيل على أنها انحياز إلى جانب أحد أطراف المواجهة بين روسيا وأوكرانيا والغرب، ولكن بعد مناقشة القضية، قرر رئيس الأركان الفريق أفيف كوخافي الحضور كما هو مخطط.

وافتتح التمرين المشترك باجتماع مهني لقادة السفن بهدف تعزيز الترابط والتفاهم المتبادل بين الأساطيل، وعقد الاجتماع في سفينة الصواريخ آخي حانيت، وسط البحر.

وأجرت القوات المشاركة سلسلة من التدريبات المتنوعة على مجموعة من المهام من بينها الدفاع البحري، والتعامل مع تهديد الغواصات، والبحث والإنقاذ، وتقديم الإسعاف الطبي في البحر، والتعامل مع التهديدات البحرية والجوية، والتدريب البحري والجوي المشترك ضد الغواصات. ساهمت ممارسة السيناريوهات المشتركة في التعلم المتبادل بين الأساطيل، وتقوية الروابط والتعاون، وتبادل المعرفة المهنية، وخلق لغة مشتركة.