بعد تعليق محادثات السلام، مناورات روسية في "جزر الكوريل" تستفز اليابان

"المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا قالت إنها تجري مناورات عسكرية في جزر الكوريل بمشاركة أكثر من 3000 جندي"

ذكرت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت، أن روسيا تجري مناورات على جزر تطالب طوكيو بالسيادة عليها، بمشاركة أكثر من 3000 جندي ومئات من القطع العسكرية.

وقالت وسائل الإعلام اليابانية، "إنهم في الأراضي التي استولى عليها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية والتي تطالب طوكيو بالسيادة عليها"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وفي نفس السياق، أكدت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، أمس الجمعة، أن "المنطقة العسكرية الشرقية في روسيا قالت إنها تجري مناورات عسكرية في جزر الكوريل بمشاركة أكثر من 3000 جندي ومئات من القطع العسكرية"، مضيفة أن "المناورات الروسية تضمنت صد الحروب البرمائية واختبار المهارات لتشغيل أنظمة التحكم في إطلاق النار للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات".

ونقلت الوكالة عن الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية قولها: "بالإضافة إلى ذلك تقوم وحدات من قوات الدفاع الجوي بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لرصد وتحديد وتدمير طائرات لعدو وهمي يقوم بهجوم جوي"، ولم تحدد الوكالة مكان المناورات على سلسلة الجزر، التي تربط بين شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية وجزيرة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.

يشار إلى أن هذه المناورات تأتي بعد أيام من تعليق موسكو محادثات السلام مع اليابان بسبب العقوبات التي فرضتها طوكيو عليها بعد اجتياحها لأوكرانيا.