ما هي الملفات التي ستناقشها زيارة بلينكن للمغرب والجزائر واسرائيل؟

"سيطرح المسؤول الأمريكي ملف العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وإمكانية حل الدولتين للصراع"

أفاد بيان للخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن، سيقوم بجولة ما بين 26 و30 آذار/ مارس الجاري إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيبدأ جولته بزيارة عمل في إسرائيل، ثم في الضفة الغربية، لتتواصل في الرباط ثم الجزائر.

وأضاف البيان أن "أنتوني بلينكن سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الأمن بيني غانتس، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ"، وسيطرح المسؤول الأمريكي ملف العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، وإمكانية حل الدولتين للصراع، حيث سيؤكد التزام بلاده الثابت بأمن إسرائيل، والانخراط في القضايا الإسرائيلية الفلسطينية، ومناقشة التحديات الإقليمية والعالمية مع نظرائه في الحكومة الإسرائيلية.

ومن جانب آخر، أكد البيان أن "بلينكن سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني"، حيث سيؤكد على "أهمية تعزيز العلاقات الأمريكية الفلسطينية، وقضايا الحرية والأمن والازدهار للشعب الفلسطيني".

وفي نفس السياق، سيلتقي بلينكن وزيرَ الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومسؤولين حكوميين كبارا آخرين، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والتعاون الثنائي، وكذلك النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما سيلتقي الوزير الأمريكي بخريجين مغاربة لبرامج التبادل التي ترعاها الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن بلينكن سيتوجه بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة، لعقد اجتماعات مع الرئيس عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما سيفتتح الوزير رسمياً مشاركة الولايات المتحدة بصفتها ضيف شرف في معرض الجزائر التجاري الدولي، أكبر معرض تجاري من نوعه في إفريقيا.

وختم البيان بالقول إن "بلينكن سيؤكد لجميع المسؤولين الأجانب الذين يلتقي بهم، أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع حكومة وشعب أوكرانيا في مواجهة عدوان الكرملين، وأنها ستواصل العمل عن كثب مع حلفائها وشركائها لفرض عقوبات إضافية على بوتين وداعميه إذا لم يغير مساره".