مناورات مشتركة بين الجيشين المغربي والأمريكي تتوج التعاون الأمني والإستراتيجي بين البلدين

مناورات "الأسد الإفريقي" تتوج التعاون الأمني والإستراتيجي للمغرب وأمريكا

اختتم الجيشان المغربي والأمريكي اليوم السبت، الاجتماع الأخير للإعداد لمناورات الأسد الإفريقي. وجرت خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد من 21 إلى 25 مارس الجاري، مناقشة الاستعدادات لاستضافة “الأسد الإفريقي 2022″، الذي من المنتظر أن يقام في جميع أنحاء المملكة في النصف الثاني من يونيو، كما ستجرى أجزاء منه في تونس والسنغال وغانا.

وفي هذا الإطار، قال هشام معتضد، الخبير الأمني ضمن تصريح لموقع هسبريس المغربيّ، إن الاجتماع الأخير المتعلق بالتحضير لمناورات الأسد الإفريقي يترجم عمق التعاون الإستراتيجي الذي يجمع المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالتعاون الأمني والدفاع عن المصالح المشتركة والمحاور الحيوية المتعلقة بالأمن القومي للبلدين.

وأكد معتضد أن “هذا التعاون الوثيق بين المؤسسات الأمنية والدفاعية المغربية وإدارة الدفاع الامريكي يهدف إلى خلق آليات تعاون إستراتيجية وفتح قنوات تواصل دائم ومستمر من أجل سلام المنطقة وضبط الأمن الإقليمي”.

يذكر أن مناورات “الأسد الإفريقي” من المقرر إجراؤها في الفترة من 20 يونيو إلى فاتح يوليوز من السنة الجارية في مناطق أكادير وطانطان والمحبس وتارودانت والقنيطرة وبن جرير. وستشهد النسخة الثامنة عشرة من هذا الحدث الكبير، بالإضافة إلى المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مشاركة حوالي ثلاثين دولة شريكة.

وسبق أن اختتمت القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي، في شتنبر الماضي، برنامجا مشتركا امتد لست سنوات للحد من التهديدات الكيماوية والبيولوجية، والإشعاعية والنووية، بلغ غلافه المالي 16 مليون دولار، بشراكة مع وكالة الدفاع الأمريكية.