الكرملين: تعليقات بايدن على بوتين تقلل من فرص إصلاح العلاقات بين البلدين

دميتري بيسكوف: تصريحات بايدن تقلل من فرص إصلاح العلاقات بين البلدين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته لبولندا، والذي وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جزار"، تقلل من فرص إصلاح العلاقات بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس.

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن السبت نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالـ"جزّار" خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو السبت.

وردًا على سؤال حول رأيه "بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء الناس"، قال بايدن "إنه جزّار"، فيما كان يتم بث اللقاء بشكل مباشر على عدة قنوات تلفزيونية من الاستاد الوطني في وارسو.

وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأميركي كلمات قاسية بحق بوتين الذي يعتبر المسؤول الرئيسي عن الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي خلف آلاف القتلى. ووصف بايدن مؤخرا بوتين مرتين بأنه "مجرم حرب" و "دكتاتور قاتل".