ألمانيا تعتزم حيازة الأنظمة الصاروخية الإسرائيلية "القبة الحديدية"

أضاف أندرياس شفارتز، "المنظومة الإسرائيلية Arrow 3 هي حلّ جيّد".

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الأحد، أن الحكومة الألمانية تعتزم حيازة المنظومة الإسرائيلية Arrow 3 المضادة للصواريخ، وذلك بعد أن قررت إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الاستثمار بشكل كبير في المجال الدفاعي.

وقال مقرر ميزانية الدفاع في مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) أندرياس شفارتز إن "علينا أن نحمي أنفسنا بشكل أفضل من التهديد الروسي. لذلك نحن بحاجة بشكل سريع إلى درع صاروخية على نطاق ألمانيا"، مؤكدا أن "المنظومة الإسرائيلية Arrow 3 هي حلّ جيّد".

وأضاف أندرياس شفارتز، "يمكننا توسيع القبة الحديدية إلى أجواء الدول المجاورة لنا. وبالتالي فإننا سنلعب دورًا رئيسيًا في سبيل (الحفاظ) على أمن أوروبا"

وأشار أندرياس شفارتز أن هذه المنظومة المضادة للصواريخ مخصصة لاعتراض الصواريخ البعيدة المدى، حيث ستكون الدرع قوية بما فيه الكفاية لحماية بولندا ورومانيا ودول البلطيق أيضًا.

وكان شولتس قد أعلن في 27 شباط/فبراير، بعد ثلاثة أيام من بدء الهجوم الروسي، تخصيص مبلغ مئة مليار يورو لتحديث الجيش الألماني وتحقيق هدف تجاوز النفقات العسكرية نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

بحسب صحيفة "بيلد"، يبلغ ثمن هذه المنظومة المستوحاة من نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي للدفاع الصاروخي، حوالى ملياري يورو وقد تصبح جاهزة للاستخدام اعتبارًا من العام 2025 في ثلاثة مواقع في ألمانيا.

وأضافت الصحيفة الأكثر انتشارًا في ألمانيا أن القرار لم يُتخذ رسميًا بعد إلا أن الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي إليه المستشار أولاف شولتس وهو الحزب الرئيسي في الائتلاف الحاكم، مؤيّد لفكرة حيازة هذه الدرع الصاروخية.

يشار إلى أن ألمانيا لم تكن تخصص في السنوات الأخيرة ميزانية كبيرة للدفاع إلا أنها قامت بتحول جذري تاريخي في أواخر شباط/فبراير، إثر الغزو الروسي لأوكرانيا الذي شكل صدمة للعالم بأسره.