قطر تعرب عن استعدادها للقيام بأي جهد لحل أزمة روسيا وأوكرانيا

قال ماجد الأنصاري، إن "موقفنا واضح منذ البداية برفض التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا"

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، اليوم الأحد، أن بلاده مستعدة للتدخل بأي جهد ممكن من أجل التوصل إلى حل الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا.

وقال ماجد الأنصاري، إن "موقفنا واضح منذ البداية برفض التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا"، مضيفا خلال حديثه في منتدى الدوحة المقام في قطر، "مستعدون للقيام بأي جهد يؤدي إلى التوصل لحل بين روسيا وأوكرانيا"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وكان أمير قطر قد أكد سابقا عن ضرورة وقف التصعيد في أوكرانيا وحل الخلافات سلمياً، وشدد على أولوية حماية المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

ومن حانب آخر، أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات سابقة، ضرورة وقف التصعيد الروسي في أوكرانيا واحترام سيادة الدول.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان قد هاتف أمير قطر في 3 مناسبات منذ بدء الغزو الروسي، في 24 فبراير/شباط الماضي، علاوة على اتصالات هاتفية بين وزيري خارجية البلدين.