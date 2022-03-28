الخارجية الإيرانية: عدم اتخاذ أميركا قرارا سياسيا برفع العقوبات يعوق التوصل إلى الاتفاق

حسين أمير عبد اللهيان، "من أولوياتنا أن نتمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة ورفع العقوبات بشكل فعال"

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأحد، أن "عدم اتخاذ أميركا قرارا سياسيا برفع العقوبات هو العقبة الحالية أمام التوصل إلى اتفاق" وقال "من أولوياتنا أن نتمتع بالمزايا الاقتصادية الكاملة ورفع العقوبات بشكل فعال"

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها إن حسين أمير عبد اللهيان، أكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية شاركت بجدية في محادثات فيينا وقدمت المبادرات اللازمة للتوصل إلى اتفاق، ويجب على الأطراف الأخرى، وخاصة الحكومة الأميركية، اتباع نهج واقعي لحل القضايا المتبقية".

وأشارت مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في محادثات فيينا علي باقري كني،إلى أن "جدية وعزم بلاده لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في فيينا"، مضيفا: "يمكن التوصل إلى اتفاق إذا اتسم الجانب الأميركي بالواقعية".

يشار إلى أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، كان قد أكد أمس الأحد في منتدى الدوحة اليوم أنه "بغض النظر عما سيحدث فإن الحرس الثوري الإيراني سيظل في قائمة العقوبات الأميركية". مضيفا: "الحرس الثوري الإيراني سيبقى وفق القانون الأميركي ضمن قائمة العقوبات"، مشددا على أن "وجهة نظرنا تجاه الحرس الثوري مثل السابق ستبقى ثابتة".