بوريل: المفاوضات حول الإتفاق النووي الايراني لم تصل إلى خواتيمها بعد

"سيكون من المعيب عدم التوصل الى اتفاق ما عندما نكون قريبين جدا من ذلك. لكنني لا استطيع أن أضمن ذلك

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين أن المفاوضات بين القوى الكبرى وايران لإحياء الاتفاق النووي لا تزال عالقة، حيث كشفت ايران عن عقبة جديدة بعد تخطي الاعتراضات الروسية.

وقال بوريل أمام البرلمان الأوروبي اثر عودته من زيارة الى الخليج "خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تصل الى خواتيمها"، في إشارة الى الاتفاق النووي الايراني لعام 2015. وأضاف "سيكون من المعيب عدم التوصل الى اتفاق ما عندما نكون قريبين جدا من ذلك. لكنني لا استطيع أن أضمن أننا سنتوصل الى اتفاق".

وبدأت إيران في التراجع عن معظم التزاماتها بموجب الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 وفرضها عقوبات جديدة خانقة على الجمهورية الاسلامية.

ويأتي التقييم المتشائم لبوريل بعد تصريحات كان قد أدلى بها للصحافيين على هامش منتدى الدوحة نهاية الأسبوع واعتبر فيها أنه يمكن انجاز الاتفاق "في غضون أيام".وقال بوريل للنواب الاوروبيين "قبل اسبوعين بدا وكأننا على وشك التوصل الى اتفاق. ثم جاءت العرقلة الروسية" بتعليق موافقتها على اتفاق بدا منجزا، لأن موسكو كانت تبحث عن نفوذ مع الغرب في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف بشكل محدد أن روسيا تريد منع رفع العقوبات عن النفط الإيراني "لأنه في حال بدأت إيران بإنتاج النفط سيكون هناك مزيد من العرض في الأسواق، وهذا ليس في مصلحة روسيا". ورفعت روسيا اعتراضاتها بعد أن أعطاها الغرب ضمانات سرية متعلقة بالتبادل التجاري بينها وبين ايران.

لكن بوريل قال "الآن هناك أمور أخرى عالقة ليست جزءا من الاتفاق النووي (...) أنها أمور ثانوية مثل وضع الحرس الثوري الايراني". وأشار بذلك إلى مطالبة طهران بإزالة الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية.