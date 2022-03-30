قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "ندين بشدّة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في بني براك بإسرائيل"

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن "إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي" الذي وقع في مدينة بني براك القريبة من تل أبيب، وفي بلدة رمات غان المجاورة، والتي تسببت بمقتل خمسة أشخاص، في حين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "إدانته لهذه لعملية" داعيا إلى "إنهاء هذا العنف".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان له، "ندين بشدّة الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم في بني براك بإسرائيل"، مضيفا "هذا العنف غير مقبول، يجب أن يكون بمقدور الإسرائيليين، كجميع الناس في كلّ أنحاء العالم، أن يعيشوا بسلام ومن دون خوف".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان له إن "أعمال عنف كهذه لا يمكن تبريرها أبدا ويجب إدانتها من قبل الجميع"، مؤكدا أن أنطونيو غوتيريش "يدعو إلى إنهاء فوري للعنف الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض آفاق السلام".

وكانت مدينة "بني براك" وسط اسرائيل عرفت مساء أمس الثلاثاء عملية إطلاق والتي اسفرت عن مقتل خمسة اسرائيليين، في حين رفعت الشرطة الاسرائيلية من جهوزيتها، وأمر قائد الشرطة يعكوف شبتاي برفع جهوزية الشرطة للمستوى الأعلى، ويأتي هذا لأول مرة منذ عملية "حارس الأسوار" العام الماضي.