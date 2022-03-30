وزير الخارجية الأمريكي يلتقي ولي عهد أبو ظبي وناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط

بلينكن "الولايات المتحدة تدعم جهود المبعوث الأممي للصحراء، لتحقيق حلّ يضمن مستقبلاً زاهراً في المنطقة"

أفادت وكالة الأنباء "وام" الإماراتية، أمس الثلاثاء، أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بالعاصمة المغربية الرباط، وبحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة وسبل تعزيزه في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضافت الوكالة، أن "ولي عهد أبوظبي والوزير الأمريكي تبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لاحتواء تداعيات الأزمة الأوكرانية والحد من تدهور الموقف على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية والعمل المشترك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين".

ومن جانب آخر، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس، مباحثات مع كبار المسؤولين المغاربة، ضمنهم رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وقال بلينكن، إن "الولايات المتحدة تدعم أجندة الإصلاح التي ينفذها العاهل المغربي الملك محمد السادس للمؤسسات الحكومية، وتعزيز حرية التعبير، والحق في التجمع، وتعزيز الشفافية"، حسب موقع هسربيس المغربي.

وأشار بلينكن إلى أن "الولايات المتحدة تدعم جهود المبعوث الأممي للصحراء، ستافان دي ميستورا، لتحقيق حلّ يضمن مستقبلاً زاهراً في المنطقة، كما تدعم مقترح الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب لحل النزاع".

ومن جهته، أكد ناصر بوريطة أنه "ناقش مع بلينكن مختلف الموضوعات المتعلقة بتعزيز الشراكة بين البلدين، بما فيها الحوار السياسي، ومواضيع حقوق الإنسان، واتفاق التبادل الحر".