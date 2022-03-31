بايدن لرئيس الحكومة الإسرائيلية :"نقف إلى جانبكم أمام تهديدات الإرهاب"

بايدن يجري مكالمة هاتفية مع بينيت ويقدم له تعازيه على مقتل 11 إسرائيليا في موجة هجمات

على خلفية سلسلة الهجمات الأخيرة التي وقعت في إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا وعدد من الجرحى، إجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وإعلن البيت الأبيض :"الرئيس بايدن تحدث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وقدم له تعازيه العميقة في أعقاب الهجمات الإرهابية الفظيعة التي أسفرت عن مقتل 11 شخصا في ثلاث مدن مختلفة في إسرائيل هذا الاسبوع". وأضاف :"شدد الرئيس على أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل أمام تهديد الإرهاب وكافة التهديدات الأخرى.ناقش الزعماء أهمية التعاون الإقليمي مثل ’الاتفاقيات الإبراهيمية’ و’قمة النقب’، لدفع الأمن وتحسين حياة المواطنين في أنحاء الشرق الأوسط. وعرض الرئيس الأمريكي مساعدة إسرائيل في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات على مواطنيها".

وأفاد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت في بيان إن بينيت شكر بايدن على وقوفه إلى جانب إسرائيل وعلى تقديمه العزاء :"الاثنان تحدثا حول عدة مواضيع إضافية بينها ايران وعدائيتها الإقليمية".

وهذه هي المرة الرابعة التي يعلن فيها ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية عن محادثة مع الرئيس الأمريكي منذ استلامه مهام منصبة، المرة السابقة كانت في 7 شباط/فبراير والتي هنأ فيها بينيت بايدن على عملية اغتيال زعيم تنظيم داعش المتطرف إبراهيم القريشي، وقال إن "العالم آمن أكثر بفضل العملية الشجاعة للقوات الأمريكية" وفي نفس المحادثة دعا بينيت بايدن لزيارة إسرائيل برفقة زوجية، وأعلن البيت بعد المكالمة الهاتفية إن "بايدن يتطلع إلى زيارة إسرائيل خلال العام".