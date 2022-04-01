بعد خمسة أشهر من المفاوضات: إسرائيل والإمارات توصلتا إلى اتفاق للتجارة الحرة

توصلت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق حول اتفاقية تجارة حرة بين البلدين

توصلت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة إلى اتفاق حول اتفاقية تجارة حرة بين البلدين. تشمل الاتفاقية القضايا المتعلقة بالتجارة في السلع، بما في ذلك التنظيم، والجمارك، تجارة الخدمات، التعاون، المشتريات الحكومية، التجارة الإلكترونية، وحماية حقوق الملكية.

واستغرقت المفاوضات خمسة أشهر واشتملت على أربع جولات من المفاوضات والعمل الجاد الذي قام به الفريقان المفاوضان على الجانبين، من أجل استكمال المناقشات في أسرع وقت ممكن. وضم طاقم الاقتصاد والصناعة، وطاقم التفاوض ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الزراعة وإدارة الجمارك في مصلحة الضرائب ووزارة الخارجية ووزارة العدل.

منذ توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية، نمت التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بشكل كبير وبلغ حجمها في عام 2021 حوالي 900 مليون دولار.

رئيس الوزراء نفتالي بينيت: "هذه لحظة مهمة في العلاقة بين دولة إسرائيل والإمارات. العلاقات الجيدة التي أقيمت بالفعل بين البلدين تتعزز اليوم في شكل اتفاقية تجارة حرة".

وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيباي: "منذ تأسيس اتفاقيات أبراهام، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على توسيع العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وتحقيق الإمكانات الاقتصادية.