وزير الخارجية الإيراني: قريبون من توقيع اتفاق نووي في محادثات فيينا

أمير عبد اللهيان: "هناك تقدم نحو اتفاق نووي في محادثات فيينا، الكرة الآن في الملعب الأمريكي"

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا)، اليوم الأحد، انه في اطار محادثة هاتفية بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان بشأن وقف إطلاق النار في اليمن والمحادثات في فيينا، قال الأخير ان الطرفين على وشك اتفاق في المحادثات نووية.

ونقل التقرير عن المسؤول الإيراني قوله "لقد اقتربنا من التوصل إلى اتفاق في المفاوضات وقد مررنا مقترحات بشأن القضايا التي تُركت للولايات المتحدة من خلال وسطاء الاتحاد الأوروبي ، الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في المحادثة على أهمية المحادثات في فيينا وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأفادت الأنباء الأسبوع الماضي أنه من المتوقع ألا تصر إيران على إزالة الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية وفي الوقت نفسه فرضت الولايات المتحدة مزيدًا من العقوبات على وكيل مشتريات في إيران وكذلك شركاتها. بسبب دعمها لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.