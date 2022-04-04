الخارجية الإيرانية: قريبون من التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا و"الكرة الآن في ملعب واشنطن"

أعرب غوتيريش عن أمله في أن "يتوصل الجانبان إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن"

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان أمس الأحد، أن بلاده قريبة من الاتفاق في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي، وأن "الكرة الآن في ملعب واشنطن".

وقال أمير عبداللهيان، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، "نقلنا مقترحاتنا حول القضايا المتبقية في المفاوضات للجانب الأميركي عبر مندوب الاتحاد الأوروبي، والكرة الآن في ملعب أميركا"، فيما أعرب غوتيريش عن أمله في أن "يتوصل الجانبان إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن"، حسب موقع إينترنشنال.

وكانت الجولة الثامنة من محادثات فيينا قد توقفت في 11 مارس/آذار الماضي، بعد أن اشترطت روسيا إعفاء علاقاتها التجارية مع إيران من العقوبات المتعلقة بحرب أوكرانيا، ثم عادت فرق التفاوض إلى عواصمها.

وتشير تقارير إلى أن وضع الحرس الثوري هو نقطة الخلاف الرئيسية حاليا بين الجانبين. ومعروف أن "الولايات المتحدة تدرج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية"، فيما تطالب إيران بشطبه من القائمة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي مطلع لم يتم الكشف عن اسمه إن الرئيس الأميركي لم يتخذ قرارا في هذا الخصوص حتى الآن. وأشار المسؤول الأميركي إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار أمر صعب سياسيا.