تونس تستدعي السفير التركي وتبلغه أن تدخل أردوغان في شؤوننا مرفوض

قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إنه "تم إبلاغ السفير التركي رفض تونس تصريحات أردوغان "

أكدت تونس، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير التركي لديها وذلك عقب تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول حل البرلمان التونسي.

وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إنه "تم إبلاغ السفير التركي رفض تونس تصريحات أردوغان واعتبارها تدخلا في الشأن التونسي وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب دون سواه"، حسب موقع العربية.

وكانت الخارجية التونسية، قد أعربت، أمس الثلاثاء، في بيان، عن رفضها التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي بشأن تونس، واعتبر البيان أن "هذا التصريح تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي، ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول"، مؤكدة أن "تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني، وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه".

يشار إلى أن، الرئيس التركي انتقد في بيان أمس حل البرلمان التونسي، معتبرا أنه "يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي"، وفق تعبيره.

واعربت تركيا عن رفضها للإجراءات الاستثنائية التي أقرّها الرئيس قيس سعيّد وآخرها حل البرلمان، والتي حجّمت حليفتها حركة النهضة، في المشهد السياسي.

ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد كان قد أعلن الأربعاء الماضي، حل مجلس النواب، بعد أشهر من تجميد عمله.